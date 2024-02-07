أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محال الصاغة

استقرت سعر الذهب بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 7-2-2024 ليسجل 3650 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر بسبب ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في تحرك الذهب نحو الصعود.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.



يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة، ويأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%



وتظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق جولد بيليون.



البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.

