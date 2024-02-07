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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحت إشراف مديرية الرياضة بالقاهرة

مركز شباب السيدة زينب يستضيف حفل الليلة الختامية

مركز شباب السيدة
مركز شباب السيدة زينب

استضاف مركز شباب السيدة زينب مساء الثلاثاء حفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب والذي أقيم تحت إشراف المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ممثلة في الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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واحتفلت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء ، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب وسط أجواء دينية تفاعلا مع قصائد الانشاد الديني .

وتواجد بالحفل المنشد الديني الشيخ محمود التهامي، بعد الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة حيال التجمع الجماهيري كذلك تصريح المصنفات الفنية والمجلس الأعلي للثقافة ، وقيام مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

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