مركز شباب العمرة ينظم مسابقة دوري المعلومات

نظم مركز شباب العمرة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، مسابقة دوري المعلومات، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد محمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع. واوضح احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين اكبر عدد من الاعضاء.

واعرب رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة، علي أهمية تنفيذ كل المشروعات واستفادة قطاع عريض من الطلائع والشباب.

وقال تغيان محمد السمان مدير مركز شباب العمرة، ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الثقافي ضمن الخطة العامة بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وانور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الإدارة.