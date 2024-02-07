حفل ختام مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية بجامعة قناة السويس

بمسرح رعاية الشباب بجامعة قناة السويس- أُقيم حفل ختام مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية، والذي استضافته الجامعة، خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على اهتمام الجامعة بالنشاط الكشفي، الذي يساهم في صقل مهارات الطلاب وتنشئتهم؛ ليصبحوا داعمين لمجتمعهم، موضحا أهمية المسابقة في تبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المحافظات، وبث روح التنافس الهادف وترسيخ العديد من القيم، لافتاً إلى أن المسابقة تهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، فضلاً عن تحقيق المسابقة الكشفية للكثير من الأهداف، منها احترام الوقت والنظام، وتنمية قدرات الشباب وتنمية المواهب في العديد من الهوايات.

هذا وشهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل ختام المسابقة التي شارك بها 140 كشاف و 30 قائد من 22 محافظة.

وخلال حفل الختام - تم توزيع الأوسمة والهدايا التذكارية والميداليات ومنح دروع وشهادات تقدير للمتميزين.

فيما أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قام بزيارة للمخيمات المشاركة في مسابقة التفوق الكشفي، وتابع كافة فعاليات اللقاء من تقييم للأراضي والمسابقات المختلفة والمسابقة الإلكترونية، وحفل السمر الذي أقيم بحضور القائد سعيد كمال نائب رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، والقائد إبراهيم شهيب كبير مفوضي الكشافة البحرية المصرية، والقائد علي عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية فرع الإسماعيلية.

وتم خلال المسابقة تنظيم زيارة للمخيم البحري بالإسماعيلية والأنشطة البحرية وأعمال الريادة ولوحات الحائط.

كما شملت مسابقة التفوق الكشفي رحلات خلوية و

طابور رياضي، وتقييم الوفود المشاركة وإقامة المخيمات.

وقدم الكشافين والقادة المشاركين في المسابقة مهارات الكشافة، وفنون الحركة الكشفية وحفلات السمر والطهي الخلوي.

ومن جانبه- أشاد الدكتور محمد عبد النعيم والحضور بالمهارات والفنون الكشفية للمشاركين في المسابقة، متمنياً لهم دوام التوفيق.

ومن جانبهم قدم قادة جمعية الكشافة البحرية المركزية الكشافة البحرية بالإسماعيلية الشكر لمعالي رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب لاستضافة الحدث داخل الجامعة، والذي يقام لأول مرة بالجامعة، آملين في مزيد من التعاون في الفاعليات القادمة في المجالات المختلفة.