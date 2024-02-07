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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زكي عبد الفتاح: محمد صلاح لن يعتزل دولياً بسبب حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يبحث عن التتويج ببطولة قارية في الفترة المقبلة.

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وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد صلاح لن يفكر اعتزال اللعب دولياً بعد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد قرار إقالة روي فيتوريا".


وتابع:" ما لا يعلمه البعض أن التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية  هو الحلم الأكبر لمحمد صلاح ولن يتخلي عن منتخب مصر مهما كانت الظروف ".

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