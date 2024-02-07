مصرع شخص بالإسماعيلية في حادث تصادم سيارتين

لقي شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بمركز فايد بالاسماعيلية، أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص نتيجة الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم رفع السيارات من على الطريق.

وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.