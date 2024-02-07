طارق السعيد: طالبت بتعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب كثيراً

أكد طارق السعيد نجم المنتخب الوطني السابق أنه كان يطالب باختيار التوأم لتدريب المنتخب منذ فترة طويلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "تولي حسام حسن تدريب المنتخب كان مطلب جماهيري والجميع كان يطالب به".

كما اشاد ابراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق بقرار إختيار حسام حسن كمدير فني للمنتخب الوطني.

وقال إبراهيم صلاح: “ حسام حسن أفضل اختيار في الوقت الحالي ويتوقع نجاحه مع الفراعنة ”.

وأشار إلى أن الجميع داعم لقرار تولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني.