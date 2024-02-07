محافظ القليوبية يسلم 10 قوارب صيد للصيادين من الأسر الأولى بالرعاية

سلّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدفعة الأولى المكونة من 10 قوارب صيد لـ10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية مجانا.

وذلك تمهيدا لبدء النشاط بمحافظة القليوبية وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة وفتح باب رزق لهم في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والعمل على خدمة الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالصيادين دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم، وطالبهم بالعمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم، مؤكدا أيضا دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي وتستهدف مكافحة شاملة للفقر، لتحويل الأولى بالرعاية من متلقي مساعدات إلى قوة إنتاجية.

