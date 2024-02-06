الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ارتباك داخل الأهلي بعد إعلان تعيين مروان النايب كمدير للتعاقدات

مروان النايب
مروان النايب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من الارتباك داخل النادي الأهلي، بعد تصريح عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، برحيل أمير توفيق مدير التعاقدات من منصبه وترقيته إلى منصب المدير التنفيذي للشركة، وتعيين مروان النايب بدلًا منه.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يهزم سموحة في دوري الطائرة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تأكيدات من داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق هو مدير التعاقدات بالنادي ولا يوجد أي تغييرات بشأن هذا المنصب".

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يكن يعلم بما أعلنه عدلي القيعي عبر برنامجه، وكان لديه حالة من الغضب الشديد بسبب ما تم التصريح به".

واستطرد: "مروان النايب متواجد داخل الشركة وهو مرشح من جانب أمير توفيق نفسه، وهو يتواجد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، مر منهم أسبوع واحد، وليس من المنطقي أن يتولى شخص تحت الاختبار كمدير إدارة تعاقدات".

واختتم: "حال قرر النادي الأهلي كما أشيع تعيين النايب كمدير للتعاقدات، لماذا لم يتم إخطار أمير توفيق بالقرار؟".

مواد متعلقة

الخطيب غاضب وشوبير في مرمى الانتقادات بسبب حارس الأهلي

قرار جديد من كولر في الأهلي

الأهلي يحدد موعد عودة ديانج

الأهلي السعودي يعير أليوسكي إلى طرابزون سبور التركي

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمود ممدوح في الصيف

الأهلي يراقب نجم صنداونز تحسباً لرحيل ديانج

أسامة عرابي: كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

الجريدة الورقية