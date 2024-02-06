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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يهزم سموحة في دوري الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة سموحة، وشهدت تفوقًا من جانب لاعبي الأهلي، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون رد.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 26-24، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة 25-8.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على القناة بنتيجة 3-0 في المباراة السابقة، ضمن منافسات الدوري، وواصل انتصاراته محققًا الفوز اليوم على سموحة.

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