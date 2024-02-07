استمرار منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى البدنية بشرم الشيخ
تستمر منافسات بطوله كأس العالم لالعاب القوي البدنية بعدد ٢٢ دوله بإجمالي عدد مشاركين ٥٠٠ مشارك، صرح محمد فتحي وكيل الوزاره بان البطولة اليوم بدأت بالموازين للمشاركين و غدا يوم 4 فبراير بمنافسات القوة كاملة "سنجل ومالتي بلاي" للرجال والسيدات بجميع الأعمار والأوزان بجانب منافسات بنش برس وديدليفت "سنجل ومالتي بلاي" رجال وسيدات وجميع الأعمار والأوزان.
وفي يوم الإثنين 5 فبراير ستبدأ منافسات القوة رو سيدات وبعدها القوة كلاسيك رو للسيدات ثم يبدأ البنين منافسات قوة رو ناشئين وبعدها القوة كلاسيك رو ناشئين جميع الأعمار والأوزان.
ويوم الثلاثاء 6 فبراير يخوض الأساتذة منافسات القوة رو وقوة كلاسيك رو، ويوم الأربعاء 7 فبراير تلعب منافسات قوة رو مفتوح وشباب، وفي يوم الخميس 8 فبراير قوة كلاسيك رو مفتوح وشباب.
وتختتم منافسات بطولة كأس العالم بشرم الشيخ المنافسات يوم الجمعة 9 فبراير بمنافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.
حيث تقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة .
الجدير بالذكر ان البطولة السابقة شهدت مشاركة 19 دولة ، حيث تم إغلاق باب التسجيل في يناير 2024 وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي.