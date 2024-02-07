الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 430 محضرا للمنشآت المخالفة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، و  تعليمات  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ،  بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية ، وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا،  تحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة .

وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على منافذ بيع وتوزيع  المواد الغذائية ، لضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، اعلن  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،  ان الإدارة العامة للطب الوقائى" إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ، على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، وذلك   خلال شهر  يناير 2024 ، حيث  قامت فرق مراقبة الأغذية  ، بالمرور على   992  منشأة  غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها .

وأوضح أن جهود الحملات،  أسفرت عن تحرير 430 محضر للمخالفات المضبوطة ،  وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، و عدم وجود شهادات صحية ، ومحاضر اخرى ، وتم ضبط عدد  39 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص فى الإشتراطات الصحية  ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالإضافة ، الى إعدام  1247 كيلو اغذية مختلفة ، و 222  لتر مواد سائلة  لوجود تغير في الخواص  الطبيعية  ، وضبط 17 طن و290 كيلو اغذية مختلفة للإشتباه  فى الصلاحية والمواصفات ، و اضاف وكيل الوزارة ، انه تم استخراج  1433  شهادة صحية

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