تحرير 430 محضرا للمنشآت المخالفة بالمنيا

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية ، وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا، تحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة .

وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للطب الوقائى" إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ، على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، وذلك خلال شهر يناير 2024 ، حيث قامت فرق مراقبة الأغذية ، بالمرور على 992 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها .

وأوضح أن جهود الحملات، أسفرت عن تحرير 430 محضر للمخالفات المضبوطة ، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، و عدم وجود شهادات صحية ، ومحاضر اخرى ، وتم ضبط عدد 39 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص فى الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالإضافة ، الى إعدام 1247 كيلو اغذية مختلفة ، و 222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 17 طن و290 كيلو اغذية مختلفة للإشتباه فى الصلاحية والمواصفات ، و اضاف وكيل الوزارة ، انه تم استخراج 1433 شهادة صحية