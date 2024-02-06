مستشارة أوباما السابقة: أرض الشعب الفلسطيني ليست للتفاوض ونتنياهو مكانه السجن

علقت لوري واتكينز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي بارك أوباما، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجولاته في الشرق الأوسط، لبحث الأوضاع في المنطقة، مشيرة إلى أن أن بلينكن سيلتقي مع القيادة الإسرائيلية غدًا وجزء من هذه المفاوضات سيستمر في إيصال أن هناك إحباط لدى الإدارة الأمريكية من الطريقة التي تم التعامل بها مع حماس في قتل آلاف المدنيين الأبرياء.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء سيتضمن الحديث عن الدولة الفلسطينية وما ستبدو عليها، والمخاوف من حماس، معقبة:"هذه المطالبة تبدوا أنها مشروعة، ولكن لا يوجد أرقام واضحة عن عدد الأسرى، وحماس طلبت بعض التعديلات إزاء رفع الحصار، وإجلاء المصابين الفلسطنيين، ونقل المهجرين إلى منازلهم مرة أخرى".

وأوضحت أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الامريكية، وليس بنيامين نتنياهو، والإسرائيليون لن يستمروا في أخذ أرض الفلسطينيين، وأرض الشعب الفلسطيني ليست للتفاوض، واجتماع بلينكن غدًا محوري للغاية، والتفاصيل التي ستخرج ستكون مهمة، فنحن في مفترق طرق ويجب اتخاذ خطوات جادة.

وقالت إنه يجب أن يصل بنيامين نتنياهو إلى قرار ويجب أن يستقيل، وكل شخص في إسرائيل يريد استقالته، لأن لديه مشاكل قضائية متعلقة بالفساد ويجب أن يكون في السجن، وكلما طالت الحرب، كلما كان ذلك في مصلحة بنيامين نتنياهو.