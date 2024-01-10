التفاصيل الكاملة للقاء بلينكن وأبو مازن برام الله

أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية، تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بعد جولة له في الشرق الأوسط تضمنت عددا من الدول كان آخرها إسرائيل.

فقد بحث عباس مع وزير الخارجية الأمريكي، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشدد أبو مازن على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وتمكين مراكز الايواء والمستشفيات من القيام بدورها، في تقدم ما يلزم للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وحذر الرئيس محمود عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير سكان قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين.

وأكد أبو مازن رفضه الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، لافتا إلى أن السلطة لن تسمح بحدوث ذلك.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، او اقتطاع أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي، مشددا على أن قطاع غزة له الأولوية، ولن يتم التخلي عن الفلسطينيين، الذين يقعون تحت مسؤولية السلطة وإدارتها.

وأكد عباس على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءا بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع.