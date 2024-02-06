مدير الثقافة بجنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفي

فى اطار توجيهات اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، ووفقا للخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، تفقد اليوم الثلاثاء، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمسرح الصيفى بمدينة طور سيناء.

ويرافقه لجنة من الشؤون الهندسية والإعلامية بالفرع، واستقبل خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى زاهر المهندس المسؤول عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة .

تضمنت الجولة التفقدية، متابعة اخر اعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال الملحقة بكل دقة ، ووفقا لمعايير و اكواد التطوير العالمية .



