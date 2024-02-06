«الوفد» تكشف سر ارتفاع أسعار السلع رغم تراجع الدولار

رئيس غرفة الجيزة يتوقع انخفاض الأسعار خلال أسبوعين بعد استقرار «الأخضر»

نقيب الفلاحين: الفاصوليا تراجعت 20 ألف جنيه للطن.. والخضراوات واللحوم فى الطريق





شهد الأمريكى انهيارًا كبيرًا أمام الجنيه المصرى بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، واصلت الارتفاع فى مشهد مريب ومثير لتساؤلات المواطنين الذين يتخبطون فى طاحونة الحياة، ويبقى السؤال: ماذا يحدث فى الأسواق؟



قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاعات التى تحدث فى أسعار الدولار تؤثر على السلع والمنتجات الغذائية كلها بشكل سريع.



وأضاف «الشاهد» فى تصريحه لـ«الوفد»، أنه على النقيض تمامًا عند تراجع أسعار الدولار لا يحدث انخفاض فى السلع الغذائية إلا بعد وقت لحين استقرار سعر الصرف تمامًا.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن حركة الارتفاع والانخفاض فى أسعار الدولار سريعة جدًا وغير مبررة، مما أحدث اضطرابًا فى الأسواق، موضحًا أنه إذا استقر السعر وواصل الأخضر انخفاضه، ستشهد أسعار المنتجات الغذائية انخفاضًا فى الأسعار خلال أسبوعين فى حالة حدوث هذا الاستقرار.

وتابع: لا يوجد قانون أو مادة فى جهاز حماية المستهلك تجبر التاجر على البيع بسعر محدد، إلا فيما يخص الـ7 سلع التى أقرتها الحكومة، وهى: الزيت، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وناشد المواطنين إبلاغ الغرفة التجارية التابعة لمنطقة السكن الخاصة بهم فى حالة ضبط أى تاجر يخالف الأسعار التى أعلن عنها مجلس الوزراء.

وقال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الانهيار الذى يشهده الدولار فى السوق السوداء يرجع لثلاثة أسباب، أولها الإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة السوق السوداء ومواجهة المتلاعبين والمتاجرين فى العملة التجارية بالسوق الموازى.

وأضاف «سمير» أن من بين أسباب الانخفاض التقارير الخاصة باجتماعات مصر مع صندوق النقد الدولى وطلب زيادة تمويل تصل إلى 12 مليار دولار، فضلًا عن الأنباء عن استثمارات عربية فى منطقة رأس الحكمة أو التعاون بين مصر والسعودية فى مدينة الإنتاج الإعلامى أو المدينة الترفيهية الجديدة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل تلك الإجراءات تساعد فى دخول الدولار للسوق المصرى، بالإضافة للإجراءات التى تساعد فى خفض قيمة الدولار، التى انعكست بطبيعة الحال على الأسواق، ومن بينها الحديد.

وشدد على أهمية وضرورة الدور الرقابى للأجهزة الحكومية ومراقبة الأسواق ودعم المواطن فى هذه المرحلة، للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن انخفاض الدولار يجعل المواطن يشعر بتحسن المعيشة.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن كافة أسعار البقوليات شهدت انخفاضًا كبيرًا فى الأسعار بعد انهيار الدولار فى السوق السوداء، إذ انخفض سعر طن الفاصوليا بعدما تخطى الـ 100 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، مما يؤكد أن الاستغلال كان السبب الأساسى فى ارتفاع الأسعار.

أضاف «أبوصدام» أن كل أسعار السلع فى طريقها للانخفاض ليكون ذلك درسًا قاسياً لكل المحتكرين والمستغلين وإسعادًا لقلوب المستهلكين.

وأشار إلى أن الفاصوليا من البقوليات الحساسة وأكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية وتنمو عادة فى الأجواء الدافئة، ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكان الفاصوليا الا بعد 3 سنوات على الأقل للوقاية من الأمراض الفطرية وكذلك فإن الفاصوليا حساسة للملوحة وحساسة للكالسيوم ولذا لا تزرع فى التربة الجيرية وتحتاج إلى أراضٍ خصبة قليلة الملوحة.

وأشار «أبوصدام» إلى أن الفاصوليا تزرع فى عروتين، عروة صيفى فى شهرى فبراير ومارس وتحصد فى شهر مايو وعروة خريفية تزرع فى أغسطس وسبتمبر وتحصد فى نوفمبر.

وتوقع «أبوصدام» مزيداً من انخفاض أسعار الخضراوات والبقوليات واللحوم خلال الأيام القليلة القادمة بعد الجهود الحكومية الكبيرة التى اتخذت للسيطرة على الأسواق وخفض أسعار الدولار فى السوق الحر واتجاه التجار للتخلص من مخزونهم بالبيع خوفاً من انهيار الأسعار، مع وعى المواطنين الذين اتجهوا لترشيد استهلاكهم وزيادة الثقة فى الإجراءات الحكومية.

