الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة التأهل لنهائي بطولة كأس أمم آسيا

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة تأهل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم لنهائي بطولة  كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في دولة قطر، مؤكدا أنه إنجاز وفخر للعرب جميعا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الفوز جاء بكل جدارة واستحقاق بفضل قدرات وعزيمة أبنائه النشامى الذين سطروا ملحمة رياضية أسعدت جميع العرب مثمنا عطاء لاعبي المنتخب والجهازين الإداري والفني في هذه المباراة والبطولة بشكل عام، متمنيا التوفيق للمنتخب القطري في مباراة نصف النهائي ليجمع النهائي الآسيوي منتخبين عربيين .

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