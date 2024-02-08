صرخات أصحاب فلايك و لنشات النزهه بمنطقة بحرى ... نرفض ألزامنا بتركيب جهاز راديو ب 130 الف في فلوكه سعرها 40 الف جنية !!

أرحمونا أحنا سنموت من الجوع !!

أرحمونا أحنا سنموت من الجوع بهذه الكلمات تعالت أصوات المئات من أصحاب و عمال الفلايك و لنشات النزهة الخشبية التى تعمل معظمها داخل حرم الميناء الشرقى بمنطقة بحرى , عند أستقبالهم للوفد ... رفضا لقرار جائر من التفتيش البحرى و هيئة السلامة البحرية بألزام هؤلاء البسطاء بدفع ما يقرب من 130 الف جنية لتركيب جهاز راديو ( AIS) , على مراكب بسيطة قد لا يتعدى سعر أحداها ال 40 الف جنية !! و ألا لن يتحركوا من اماكنهم و يقفل باب رزقهم الوحيد , و هو عمل موسمى بسبب النوات وقد تكون منهم وحدات بسيطة مسئولة عن اطعام 4 أسر على الاقل !! .... و الغريب و المدهش أن الميناء الشرقى لا يوجد بة محطة راديو لتشغيل تلك الاجهزة !!

ودن من طين و ودن من عجين !!

ويقول على مجدى أحمد صاحب مركب ( نحمد الله ) .... نحن ملاك الفلايك و اللنشات الخشبية الموجودة بالميناء الشرقى فوجئنا بقرار من التفتيش البحرى بالزام جميع الفلايك الخشبية بتركيب جهاز ( AIS) و الذى يصل سعرة الى 1800 دولار , هل يعقل ذلك أن يتم تركيب جهاز ثمنة قد يتعدى 130 ألف جنية على فلوكة لا يتعدى سعرها 40 ألف جنية , و يضيف محمد سعد الغندور صاحب مركب ( الغندور) .... لقد أحضرنا فواتير للمسؤلين فى التفتيش البحرى بقيمة الجهاز لكن دون جدوى و لم نجد لنا حل بعدما قرر المسؤلين تجاهلنا مما أضطرنا لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام التفتيش البحرى و هيئة السلامة البحرية و لكن السادة ودن من طين و ودن من عجين !!

و يقول ابراهيم على أحمد صاحب مركب ( ذات الصوارى ) ....عندما سالنا المتخصصين فى قانون النقل البحرى و المهندسين البحريين و كذالك المرشيدين تبين لنا ان هذا الجهاز يتم تركيبة فقط على مركب لا تقل حمولتها عن 200 طن صافى , و لابد ان يكون المكان التى ستعمل بة مزود بمحطة راديو أرضى ( AIS ) و أن الهدف من أستعمال الجهاز هو تنظيم دخول و خروج السفن التجارية بالطرقات البحرية الديقة أو منطقة مخطاف للسفن التجارية .

يخالفون القانون البحرى

و يضيف ... شوقى نبية صاحب مركب ( رزق من عند الله ) أن المسئولين بهيئة السلامة البحرية يخالفون القانون البحرى الدولى و الذى ينص طبقا لاتفاقية سولاس , انة لا يتم تركيب هذا الجهاز على الوحدات الاقل من 12 متر , و هذا مشروط بأن يكون الميناء مجهز بمحطة راديو ارضية (AIS) , حيث أن هذة المراكب الصغيرة لايتعدى طولها 12 متر و هى غير خاضعة لنظام الملاحة العالمى الخاص بالاجهزة الملاحية .

نكسب قوتنا يوم بيوم

و يقول .... أحمد عمر صاحب مركب ( جزيرة الدهب ) , أن فلايك الفسحة الموجودة بالميناء الشرقى يعملون بمنطقة الانفوشى و بحرى داخل الميناء و ليس لهم علاقة بالبحر المفتوح و الذى يسمح لها القانون بالابحار فى مدى ميل و نص أمام الساحل . و يضيف ... رمضان خليل إبراهيم صاحب مركب ( يا رب سلم ) نحن جميعا من البسطاء الكادحين الذين نكسب قوتنا يوم بيوم و الجميع يعلم ما تمر بة بلادنا من ظروف صعبة و غلاء فاحش و نحن غير مؤهلين لا ماديا و لا معنويا , أرجوكم أنظروا لنا بعين الرحمة .

لمصلحة من ؟؟؟؟

و يضيف .... طارق السيد , صاحب مركب ( جوهرة الميناء ) , لمصلحة من ؟؟؟؟ أن لاتوجد بالميناء الشرقى محطة إرسال و أستقبال للاستفادة أو تشغيل الجهاز , علما بأن الفلايك و اللنشات الصغير مرخصة للعمل بالحركة على مسافة ميل و نصف اى 3 كم امام الساحل فى مدة محدد من الشروق الى قبل الغروب بساعة .

و يقول ... محمد نسيم محمد صاحب مركب ( دينا ) نرجوا من السادة المسئولين مراعاة ظروفنا و أستثناء الفلايك و اللنشات الاقل من 12 متر من تركيب هذا الجهاز , كما تم فى ميناء الحسكة بدمياط . .....

و يقول سعد محمدين صاحب مركب ( أم سوسو ) لايوجد امامنا غير غلق باب رزقنا و بيع مراكبنا , حتى نشترى هذا الجهاز رغم ان مراكبنا غير مجهزة لتركيبة اساسا و كمان مفيش محطة توجية , يعنى هيكون مجرد زينة , لكن أدفع و بعدين أشتكى ... أنا عارف اننا ناس غلابة و محدش هيسمع صوتنا .

... أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ... صدق الله العظيم .. بهذة الكلمات من سورة الكهف التى وصف الله فيها هؤلاء البسطاء بالمساكين , الوفد تهدى هذا التحقيق لمعالى وزير النقل و السادة رؤساء قطاع النقل البحرى المصرى و التفتيش البحرى .