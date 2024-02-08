الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أرحمونا أحنا سنموت من الجوع !!

صرخات أصحاب فلايك و لنشات النزهه بمنطقة بحرى ... نرفض ألزامنا بتركيب جهاز راديو ب 130 الف في فلوكه سعرها 40 الف جنية !!

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أرحمونا أحنا سنموت من الجوع  بهذه الكلمات تعالت أصوات المئات  من أصحاب و عمال الفلايك و لنشات النزهة الخشبية التى تعمل معظمها داخل حرم الميناء الشرقى بمنطقة بحرى , عند أستقبالهم للوفد ... رفضا لقرار جائر من التفتيش البحرى و هيئة السلامة البحرية بألزام هؤلاء البسطاء بدفع ما يقرب من 130 الف جنية لتركيب جهاز راديو ( AIS) , على مراكب بسيطة قد لا يتعدى سعر أحداها ال 40 الف جنية !! و ألا لن يتحركوا من اماكنهم و يقفل باب رزقهم الوحيد , و هو عمل موسمى بسبب النوات وقد تكون منهم وحدات بسيطة مسئولة عن اطعام 4 أسر  على الاقل !! .... و الغريب و المدهش أن الميناء الشرقى لا يوجد بة محطة راديو لتشغيل تلك الاجهزة !!  

ودن من طين و ودن من عجين !!

ويقول على مجدى أحمد صاحب مركب ( نحمد الله ) .... نحن ملاك الفلايك و اللنشات الخشبية الموجودة بالميناء الشرقى فوجئنا بقرار من التفتيش البحرى بالزام جميع الفلايك الخشبية بتركيب جهاز ( AIS) و الذى يصل سعرة الى 1800 دولار , هل يعقل ذلك أن يتم تركيب جهاز ثمنة قد يتعدى 130 ألف جنية  على فلوكة لا يتعدى سعرها 40 ألف جنية ,  و يضيف  محمد سعد الغندور صاحب مركب  ( الغندور) ....  لقد أحضرنا فواتير للمسؤلين فى التفتيش البحرى بقيمة الجهاز لكن دون جدوى و لم نجد لنا حل بعدما قرر المسؤلين تجاهلنا مما أضطرنا لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام التفتيش البحرى و هيئة السلامة البحرية و لكن السادة ودن من طين و ودن من عجين !! 

و يقول  ابراهيم على أحمد صاحب مركب ( ذات الصوارى ) ....عندما سالنا المتخصصين فى قانون النقل البحرى و المهندسين البحريين و كذالك المرشيدين تبين لنا ان هذا الجهاز يتم تركيبة فقط على مركب لا تقل حمولتها عن 200 طن صافى , و لابد ان يكون المكان التى ستعمل بة مزود بمحطة راديو أرضى (  AIS ) و أن الهدف من أستعمال الجهاز هو تنظيم دخول و خروج السفن التجارية بالطرقات البحرية الديقة أو منطقة مخطاف للسفن التجارية . 

يخالفون القانون البحرى

و يضيف ...    شوقى نبية صاحب مركب  ( رزق من عند الله ) أن المسئولين بهيئة السلامة البحرية يخالفون القانون البحرى الدولى و الذى ينص طبقا لاتفاقية سولاس , انة لا يتم تركيب هذا الجهاز على الوحدات الاقل من 12 متر , و هذا مشروط بأن يكون الميناء مجهز بمحطة راديو ارضية (AIS) , حيث أن هذة المراكب الصغيرة لايتعدى طولها 12 متر و هى غير خاضعة لنظام الملاحة العالمى الخاص بالاجهزة الملاحية . 

 

نكسب قوتنا يوم بيوم

و يقول .... أحمد عمر صاحب مركب  ( جزيرة الدهب ) , أن فلايك الفسحة الموجودة بالميناء الشرقى يعملون بمنطقة الانفوشى و بحرى داخل الميناء و ليس لهم علاقة بالبحر المفتوح و الذى يسمح لها القانون بالابحار فى مدى ميل و نص أمام الساحل .  و يضيف ... رمضان خليل إبراهيم صاحب مركب  ( يا رب سلم  ) نحن جميعا من البسطاء الكادحين الذين نكسب قوتنا يوم بيوم و الجميع يعلم ما تمر بة بلادنا من ظروف صعبة و غلاء فاحش  و نحن غير مؤهلين لا ماديا و لا معنويا  , أرجوكم أنظروا لنا بعين الرحمة .

 

  لمصلحة من ؟؟؟؟

و يضيف ....  طارق السيد , صاحب مركب  ( جوهرة الميناء )   , لمصلحة من ؟؟؟؟ أن لاتوجد بالميناء الشرقى محطة إرسال و أستقبال للاستفادة أو تشغيل الجهاز , علما بأن الفلايك و اللنشات الصغير مرخصة للعمل بالحركة على مسافة ميل و نصف اى 3 كم امام الساحل فى مدة محدد من الشروق الى قبل الغروب بساعة . 

و يقول ... محمد نسيم محمد صاحب مركب ( دينا )   نرجوا من السادة المسئولين مراعاة ظروفنا و أستثناء الفلايك و اللنشات الاقل من 12 متر من تركيب هذا الجهاز , كما تم فى ميناء الحسكة بدمياط  . ..... 

 

و يقول سعد محمدين صاحب مركب ( أم سوسو ) لايوجد امامنا غير غلق باب رزقنا و بيع مراكبنا , حتى نشترى هذا الجهاز رغم ان مراكبنا غير مجهزة لتركيبة اساسا و كمان مفيش محطة توجية , يعنى هيكون مجرد زينة , لكن أدفع و بعدين أشتكى ... أنا عارف اننا ناس غلابة و محدش هيسمع صوتنا . 

... أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ... صدق الله العظيم .. بهذة الكلمات من سورة الكهف التى  وصف الله فيها هؤلاء البسطاء بالمساكين ,  الوفد تهدى هذا التحقيق لمعالى وزير النقل و السادة رؤساء قطاع النقل البحرى المصرى و التفتيش البحرى .  

الجريدة الورقية