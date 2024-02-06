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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات متنوعة فى مران الإسماعيلي اليوم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسى باستاد الاسماعيلية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

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بدأ المران بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفني أعقبها تنظيم مجموعة من التدرييات البدنية قبل أن يتطرق لتنفيذ عدد من الجمل الخططية وسط تعليمات مستمرة من أعضاء الجهاز الفني.

هذا وقد خاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة وكذلك العرضية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

الجدير بالذكر أن الفريق سيخوض وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7و8 فبراير استعدادا للمباراة المذكورة.

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