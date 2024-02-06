الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري المنطقة .. الإسماعيلي 2010 يخسر من الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر  فريق الشباب مواليد بالنادي الإسماعيلي  2010 ( ب ) من الكهرباء بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ظهر اليوم على الملعب الفرعي ، وذلك ضمن منافسات دوري المنطقة.

هدف الاسماعيلى حمل توقيع اللاعب ياسين محمد .

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..

محمد حسن فى حراسة المرمى ، و مروان محمد و ياسين محمد و محمد نادر و محمد السيد فى الدفاع ، و أحمد عزت و عبدالرحمن على جمعه و عبدالرحمن محمد و عبدالرحمن محمود محسب فى الوسط ، و عمر سامح عبدالهادى و عمر شادى فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى محمد رضا و مصطفى الكردى و عمار ايهاب و صفوان صلاح .

يقود الفريق فنيا

رضا صديق مديرا فنيا

و مودى سعدالله مدرب عام

وناصر خالد مدرب حراس مرمى

و محمود حسين علاج طبيعى

و جمال الحلوس إدارى الفريق .

حضر المبارة كلا من محمود جابر رئيس قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين

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