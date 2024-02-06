وكيل صحة سوهاج يستقبل رئيس جامعة ميريت لمناقشة أوجه التعاون المشترك

في إطار الحرص علي التعاون المثمر بين مديرية الصحة بسوهاج و المؤسسات المختلفة، استقبل اليوم الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتوره سوسن مرسي رئيس جامعة ميريت، وذلك لمناقشة آليات و أوجه التعاون المشترك .

ومن جانبه أشاد "ابوهاشم" بدور الجامعة وتأثيرها بمحافظة سوهاج حيث انها تقوم بتخريج كوادر طبية تخدم المواطن السوهاجي

ومن جانبها أكدت" رئيس الجامعة "علي الحرص الجامعة التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج و البروتوكول الموقع لتدريب الطلاب و ما يعود به بالنفع علي المجتمع السوهاجي .

جدير بالذكر أن جامعة ميريت تعد واحدة من أهم الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر من قبل المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضاً. موضحة أن الجامعة تطمح أن تكون رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي محلياً و إقليمياً و عنصراً فاعلاً وداعماً في التنمية المستدامة للمجتمع والبيئة.