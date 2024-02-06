شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقترابه من حاجز بيت فوريك شرق محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف وهو ملقى على الأرض، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب كان مسلحا وكان يعتزم تنفيذ عملية إطلاق نار.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، وتسببت في أزمة مرورية خانقة، كما دفعت بتعزيزات من قواتها في المنطقة.

وشهد مطلع العام الحالي تصاعدًا في وتيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل (4) وإصابة (37) جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً بجروح مختلفة.