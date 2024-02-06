محافظ البحر الأحمر يبحث آليات دعم التعاون المشترك مع سفير سويسرا

استقبل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى سفير سويسرا بجمهورية مصر العربية، ايفون بومان، والقنصل الفخرى سيمون هوش ، بديوان عام المحافظة، جاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

رحب محافظ البحر الاحمر بسفير سويسرا والقنصل الفخرى على ارض محافظة البحر الأحمر، مشيرا الى استعداد المحافظة المستمر لاستقبالهم واستقبال السائحين على مدار العام، موضحا جاهزية المحافظة سياحيا واقتصاديا لاستقبال المزيد من السائحين، موضحا معالم المحافظة ومقوماتها السياحية فى كافة الأنشطة السياحية والاجتماعية.

و خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ووضع خطط لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين محافظة البحر الأحمر وسويسرا.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والبيئة، وقد تم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في هذه الجوانب لتعزيز التفاهم المشترك وتعزيز الروابط الثقافية بينهما.

هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا وتوسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتحقيق المزيد من التقدم والتطور.