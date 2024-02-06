الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة قطر وإيران بـ نصف نهائي كأس اَسيا

قطر وإيران
قطر وإيران

يترقب عشاق كرة القدم الاَسيوية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب القطري بنظيره الإيراني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

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ونجح المنتخب الأردني في الصعودي للمباراة النهائية من كأس اَسيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب النشامى الفائز من مباراة قطر أمام إيران، في المباراة التي يتوقعها عدد من الجماهير أن تتسم بالقوة والإثارة والندية.

موعد مباراة قطر وإيران

تنطلق مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره الإيراني في الخامسة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ستاد الثمامة.

القنوات الناقلة لمواجهة قطر وإيران

تُنقل مواجهة قطر أمام إيران عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وأيضًا قناة "الكأس" القطرية، بجانب عدد القنوات الإيرانية والعالمية.

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