دوري المحترفين.. لافيينا يفوز على السكة الحديد بثنائية ودياً

في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا بقيادة أحمد صلاح ضمن استعدادات الفريق للمرحلة الثانية من دوري المحترفين، فاز الفريق على نظيره نادي السكة الحديد، فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف وأحزر هدفي لافيينا محمد جبس ونادر قمر .

ويبدأ لافيينا المرحلة الثانية بمواجهة نادي القناة في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل على نادي القناة القديم، ويحتل فريق لافيينا المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وديات الفريق :

خاض الفريق مباراته الودية الأولى أمام نظيره فريق مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز لافيينا بهدف نظيف أحرزه رضا الويشي، ويسعى الجهاز الفني لفريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح للاستفادة من المباراتين في تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل استئناف مسابقة دوري المحترفين.

صفقات لافيينا :

ونجح لافيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وهم المخضرم رضا الويشي مهاجم ألو إيجيبت وعلاء سلامة لاعب أسوان ومحمد إبراهيم لاعب التعاون الليبي وحازم مرسي مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف فى صفقة انتقال حر.

اللاعب حازم مرسي

نجحت لجنة الكرة بنادى لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي فى تجديد عقود اللاعبين محمود حسن الحلوانى مدافع الفريق و حازم ابو سنه مهاجم الفريق وحراس المرمى زياد عسكر و احمد عطا، جاء التجديد بعد ظهور الرباعى بصورة مميزة مع الفريق ولرغبة مجلس الإدارة فى زيادة التركيز والاستقرار لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة والتى تشهد منافسة الفريق بقوة من أجل الصعود للدورى الممتاز .

كما نجحت لجنة الكرة بالنادى فى تجديد تعاقد كامينى حارس مرمى الفريق الأول لمدة 3 مواسم ونصف .

حرص محمود الاسيوطي رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا علي الاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين، للحديث معهم عن الفترة القادمة، ورفع الروح المعنوية لديهم لاستعادة المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين منذ بداية دوري المحترفين .

وعلي سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى، تعيين عبد الله البلاط مدرب مساعد للفريق الأول بالنادى مع الكابتن احمد صلاح المدير الفني والكابتن محمد شديد المدرب العام للفريق.

ترتيب دوري المحترفين: