التونسية هاجر قلديش تتسلم عملها اليوم كمستشار قانوني للإتحاد الأفريقي

وقعت أ.د هاجر قلديش علي أوراق تسلمها منصب المستشار قانوني للإتحاد الأفريقي اليوم في مكتبها بمقر مبني منظمة الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا .

وعلقت التونسيةً د. هاجر قلديس علي حساب صفحتها علي الفيسبوك اليوم أنها : "رسميا المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، اليوم 6 فبراير 2024 ، تحديات جديدة.. طموحات جديدة.. بداية جديدة.".

وكانت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي قد هنأت التونسية أ.د هاجر قلديش علي ثقة موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد في إختيارها و تعينها بمنصب المستشار القانوني الجديد للاتحاد الأفريقي خلفا لها ، من بين ٦٠٠ مرشحا متقدما للمنصب بعد ان تم إختيار اربعة مرشحين فقط منهم في القائمة المختصرة لمنصب المستشار القانوني الاتحاد الافريقي .



وكانت النتائج التي اسفرت عنها مقابلات اللجنة إختيار المرشحين في القائمة المختصرة للفوز بمنصب المستشار الجديد للإتحاد الأفريقي جاءت ب أ.د هاجر قلديش في مقدمة المرشحين و بالمركز الأول ، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب افريقيا ، و في المركز الثالث في الترتيب روبرت اينو من الكاميرون ، و في المركز الرابع في الترتيب المستشار وائل راضي من مصر .

ورغم ان أ.د هاجر جولديش كانت هي المرشحة الأقرب لتولي هذا المنصب ، الا أن رئيس المفوضية حسم الأمر لصالح أستاذة الجامعة التونسية فله الحق في إختيار وتعيين أحد المرشحين الثالثة دون الإلتزام بترتيب قرار اللجنة الإستشارية المشكلة لتقييم المرشحين الأربعة ، ولحسن حظ المنظمة أنه إختار المرشحة الأولي الذي يعد منصبها مكسبا حقيقيا لمنطقة دول شمال أفريقيا ، و يؤكد سياسية الإتحاد الأفريقي في التوجه نحو تمكين المرأة في المناصب العليا بالمنظمة .

ولم تكن قلديش هي المرشحة الأولي في نتائج تصنيف وترتيب المرشحين وتصفيتهم الي أربعة مرشحين آليا وفقا لتصفيتهمً إلكترونيا قبل ترتيب إختيارهم بمعرفة لجنة التقييم علي هذا النحو ،و الذي جاء إلكترونيا علي هذا الترتيب لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا ، و روبرت إينو من الكاميرون ، والمستشار وائل راضي من مصر ، ود. هاجر جولديش من تونس.

والسيرة الذاتية للتونسية أ.د هاجر جولديش المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي الجديد من مواليد ٥٤ ابريل عام ١٩٧٦ و هي أستاذة القانون الدولي بجامعة قرطاج ، وتشمل مسيرتها المهنيةً العمل كعضو سابق في مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لمدة 10 سنوات ، وتم ترقيتها لاحقًا إلى منصب رئيس لجنة القانون الدولي بمفوضية الاتحاد الأفريقي لمدة عامين لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها في 2009 ، وكان لقلديش إسهاما مميز في تونس حيث قامت بإنشاء دراسات الماجستير في قانون الاتحاد الأفريقي في جامعة قرطاج بتونس.

وهاجر قلديش متزوجة و ام لثلاثة أطفال ، وتجيد اربعة لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية و الإيطالية ،و لها مقالات وكتب حول الاتحاد الأفريقي وهياكل المنظمة .

كما درست في تونس بجامعة قرطاج والقيروان وسوسه ، وفي الجامعة الافريقية في ياوندي بالكاميرون ،و الجامعة الأوروبية المشتركة ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية في البندقية بإيطاليا ، وجامعةً إنجيه بفرنسا ، وجامعة لويولا في شيكاجو بأمريكا، وهي أصغر مرشحة من بين المرشحين الأربعة ، وقد تقدمت لنفس الوظيفة في المسابقة السابقة عام 2022، لكن كان قرار استبعادها من التصفية الأولي مفاجأة وصدمة مدهشة وغير مقنعة من المهتمين ، بدعوي ان القرار جاء بسبب فرز النظام الآلي لتصفية قبول المرشحين ، رغم انها كانت عضوًا في لجنة كاجامي المعنية بالإصلاح المؤسسي للمنظمة نفسها في عام 2017 ،و سبق أن عملت بشكل وثيق مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد بصفتها عضو ورئيسة لجنة القانون الدولي بالمنظمة.

وبجانب خبرات قديش الأكاديمية و القانونية، فلها خبرات أخري فنية أيضا فهي تجيد العزف علي آلة الكمان .

وجدير بالذكر ان منصب المستشار القانوني للإتحاد قد شغله منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 2002 بن كيوكو من كينيا 2002 : 2012 ، وفنسنت ناماهيلي من نيجيريا من 2013 إلي 2016 ،و السفيرة د.نميرة نجم من من مصر 2017 إلي 2022 وهي أول سيدة تتولي هذا المنصب ، و لايعد جي فلوري نتواري من بورندي قد اشغل المنصب من 2022 حتي عزله في 2023 لابطال قرار تعيينه منذ بداية توليه المنصب بحكم من محكمة الادارية لتزويره اوراق تعيينه بالمنظمة ، ورفده من المنظمة بقرار من موسي فقي محمد رئيس المفوضية .

وقد تضمنت اللجنة المشرفة على عملية الاختيار والمقابلة في المسابقة الجديدة كل من نائبة رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانزاباغاوا من رواندا ، و ناديج تيندو مديرة الموارد البشرية من الكونغو الديمقراطية، و البروفيسور أتاجثو من الكاميرون ، و عصام حاتم، عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول من تونس.

IMG-20240202-WA0054

IMG-20240206-WA0057

IMG-20240206-WA0055

IMG-20240206-WA0048

IMG-20240202-WA0055

IMG-20240206-WA0049

IMG-20240206-WA0051

IMG-20240206-WA0053

IMG-20240206-WA0052