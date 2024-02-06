محافظ الغربية يتفقد منافذ "معا ضد الغلاء"

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في إحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بحي أول وثان طنطا ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية".

حيث أطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمعرض (السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين .

ووجه المحافظ خلال الجولة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنظافة المنافذ و المتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.