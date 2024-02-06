الانتهاء من توصيل 190 ألف وصلة صرف صحى بقرى سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تنفيذعدد 193005 وصلة صرف صحى بعدد 181 قرية بسبعة مراكز جارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

واضاف ان نسبة تنفيذ وصلات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بلغت 93% وانه جارى الانتهاء من جميع الوصلات فور الانتهاء من تنفيذ كافة الشبكات وخطوط الانحدار.

واشار المهندس احمد على عثمان نائب رئيس قطاع المشروعات انه تم تنفيذ 34380 وصلة بمركز ومدينة طما وتنفيذ 36970 وصلة بمركز ومدينة المراغة وعدد 13796 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة وعدد 28182 وصلة بمركز ومدينة المنشاة.

هذا بالاضافة الى تنفيذ عدد 33595 وصلة صرف صحى بمركز ومدينة جرجا وعدد 17625 وصلة بمرز ومدينة دار السلام وعدد 28457 بمركز ومدينة البلينا.