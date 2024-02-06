الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

منتخب الأردن
منتخب الأردن

سطر المنتخب الأردني التاريخ بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات كأس اَسيا قطر 2024.

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الأردن تُسطر التاريخ في كأس اَسيا وتتأهل للنهائي بعد الفوز على كوريا الجنوبية

واستطاع منتخب النشامى من الفوز بعد المستويات التي قدمها لاعبيه في البطولة، حيث تقدم يزن النعيمات بالهدف الأول في الدقيقة 53، بينما ضاعف موسى التعمري النتيجة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

شاهد أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأردني الفائز من مواجهة الغد بين قطر وإيران، في المباراة التي تنطلق في تمام الخامسة من مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني نجح في عبور منتخبات قوية وكبيرة وكان على رأس هذه المنتخبات العراق، وطاجيكسان، بينما استطاع التغلب على كوريا الجنوبية، في المباراة التي انتهت في السابعة مساءًا.

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