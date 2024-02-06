شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

سطر المنتخب الأردني التاريخ بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات كأس اَسيا قطر 2024.

واستطاع منتخب النشامى من الفوز بعد المستويات التي قدمها لاعبيه في البطولة، حيث تقدم يزن النعيمات بالهدف الأول في الدقيقة 53، بينما ضاعف موسى التعمري النتيجة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

شاهد أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأردني الفائز من مواجهة الغد بين قطر وإيران، في المباراة التي تنطلق في تمام الخامسة من مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني نجح في عبور منتخبات قوية وكبيرة وكان على رأس هذه المنتخبات العراق، وطاجيكسان، بينما استطاع التغلب على كوريا الجنوبية، في المباراة التي انتهت في السابعة مساءًا.