الأردن تُسطر التاريخ في كأس اَسيا وتتأهل للنهائي بعد الفوز على كوريا الجنوبية

نجح المنتخب الأردني الأول لكرة القدم في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس اَسيا قطر 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي من البطولة.

تقدم النشامى في النتيجة عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما ضاعف مواطنه موسى التعمري النتيجة في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وأصبح وصول المنتخب الأردني للمباراة النهائية من بطولة كأس اَسيا تاريخي، حيث لم يصل النشامى لهذه المرحلة من قبل في طوال تاريخه.

ويتمسك المنتخب الأردني بتحقيق لقب كأس اَسيا، بعد الوصول للمباراة النهائية، حيث سينتظر الفائز من مباراة إيران وقطر، وذلك للعب أحدهم في نهائي البطولة.

وخاض المنتخب الأردني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

فيما لعب منتخب كوريا الجنوبية المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشو هيون وو.

خط الدفاع: تاي هوان كيم - سيونج هيون جيونج - يونج جوون كيم - يونج وو سيؤول.

خط الوسط: إن بيوم هوانج - يونج وو بارك - جاي سونج لي.

خط الهجوم: هيونج مين سون - هي تشان هوانج - كانج ان لي.