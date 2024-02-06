هشام نصر: صفقات الزمالك الجديدة لم تكلف الخزينة مبالغ كبيرة

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأبيض نجح في التعاقد مع 10 صفقات جديدة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي، مشددًا على ان التعاقد مع اللاعبين الجدد تم بعد حل أزمة القيد بعد دفع الغرامات الموقعة على النادي.



وأوضح “نصر”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر"، أن الصفقات الجديدة لم تكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن المجلس الحالي للزمالك كان قد أخذ عهد على نفسه بينه وبين الجمهور بأنه سيحاول حل المشاكل المتراكمة في نادي الزمالك.

وأشار إلى أن المجالس الحالي لنادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب كان عليه ضغط منذ البداية، إلا أنه قرر العمل من أجل حل المشكلات والأزمات داخل نادي الزمالك.

وتابع: “ما حدث هو البداية فقط ورضاء الجمهور هو بداية قوية وهي مجرد بداية وستتوالى كل الصفقات.. نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وأهم عنصر فيها كرة القدم”.

وكان تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة ناديه.

يأتي التعاقد مع محمد شحاته في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .



