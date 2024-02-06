الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط سائق بـ 40 ألف قطعة ألعاب نارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .

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 وعُثر بداخلها على (عدد 40 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام").
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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