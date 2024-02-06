جلسة منتظرة بين حسام حسن واتحاد الكرة

يعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وأعضاء المجلس جلسة ، خلال الساعات القليلة القادمة ، مع حسام حسن الذي تقرر له تولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني رفقة إبراهيم حسن مدير المنتخب.

ومن المقرر أن تشمل الجلسة ، الحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة وتشكيل الجهاز المعاون له بالكامل.



الكاس يقترب من مهام المدرب العام ..

واقترب أحمد الكاس لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق ، من تولي المهمة الفنية لمنصب المدرب العام للفريق القومي ، في التشكيل الجديد للفراعنة المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استقرار اتحاد الكرة على الاستعانة به.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين حسام حسن مدرب فيوتشر، مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته ، على أن يأتي حسام حسن معه في مهام مدير منتخب مصر.

قال حازم إمام في تصريحات صحفية ، أن حسام حسن تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وعلمت الوفد أن اتحاد الكرة قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر، و تم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).