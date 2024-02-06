السيطرة علي حريق نشب في قطار محصول القصب بأسوان

سيطرت قوات الحماية المدنية، علي حريق نشب في قطار نقل محصول القصب في محافظة أسوان دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة علي حريق نشب في قطار نقل محصول القصب بأسوان

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق اندلع في إحدى عربات قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول قصب السكر بطريق قرية كوم أمبو قبلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتمكنت القوات من محاصرة الحريق والسيطرة عليه.

وتبين بالفحص أن قطار نقل قصب السكر أثناء توجهه من الزراعات، بعد تحميل محصول القصب، خرجت شرارة نيران من القمامة المشتعلة بطريق قرية كوم أمبو قبلي، مما أدى إلى امتدادها إلى القطار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.