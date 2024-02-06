الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمسية شعرية للشاعر عصام خليفة بدار الاوبرا غدا

الشاعر المصري عصام
الشاعر المصري عصام خليفة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الشاعر الدكتور عصام خليفة لتقديم أمسية شعرية موسيقية، علي خشبة المسرح الصغير، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير في تمام الساعة السادسة والنص مساءً.

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فرقة "سوبرانو" في حفل شتوي بدار الأوبرا

وذلك بمشاركة الفنانين ثناءى العود غسان ودينا وفرقتهما
الحفل إشراف عام  د. مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، مع ملاحظة أن الدخول مجاني للجمهور وسوف  يلقى خليفة خلال الحفل  أحدث ابداعاته فى مجال الشعر والتى تعبر عن اتجاهه الفكرى فى لقاء متجانس مع الموسيقى بهدف التأكيد على قوة الكلمة وسحر الايقاع منها قصيدة الأرض التى تتناول هموم الوطن والاحداث الجارية التى تمر بها البلاد  واهالى واطفال غزة الى جانب بعض أشعاره الرومانسية ومنها قصيدة العطر.من المقرر أن يقدم خليفة بالحفل مجموعة متميزة من أجمل قصائده منها "قصيدة العطر، لا تسأل الجوزاء، وغيرها".

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حفل خاص بذكرى الإسراء والمعراج في الأوبرا


يذكر أن الشاعر المصري عصام خليفة هو طبيب متخصص في جراحة القلب، وشارك بالموسم السادس من مسابقة "أمير الشعراء"، وفاز بالمركز الثاني، وقد بدأ محاولات الكتابة الشعرية عند عمر ست سنوات وتأثر كثيرًا بجدّه حيث كان شاعرًا.

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