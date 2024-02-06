الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فرقة "سوبرانو" في حفل شتوي بدار الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ أولى حفلات فريق "SopranoBand"، على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك. 


وتعتبر فرقة سوبرانو للموسيقى والغناء واحدة من الفرق المصرية المحترفة في الأونة الأخيرة، حيث بدأت الفرقة في نهاية عام 2023، تحت إشراف وتدريب وقيادة الاستاذ الدكتور أحمد سالم، وإدارة الفنان محمد حسين.


وتهدف الفرقة للحفاظ على الذوق العام والراقي، وتنشغل بالموسيقى العربية والتراث، وتطوير التراث في بعض الأحيان وإعادة تقديمه برؤية جديدة وعصرية.

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