الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المؤبد لسائق متهم بالاتجار بالهيروين في القناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، سائق بالسجن المؤبد، وكذلك غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه،، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المؤبد لسائق لاتهامه بالإتجار بالهيروين في القناطر الخيرية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11610 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2189 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبده م ع"، 28 سنة، سائق، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 89 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، وأكد حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فى المواد المخدرة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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