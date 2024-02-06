تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة سائق بعدما قضت المحكمة عليه بالحبس لمدة 5 سنوات،لجلسة الثلاثاء المقبل من الدور الحالى لسماع دفاع المتهم، لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

الثلاثاء المقبل .. محاكمة سائق دهس شخصا بسيارة بعد مشاجرة بينهما فى قليوب

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء م ع"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، فى يوم 4/ 1/ 2023 قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها، فدهسه أسفل إطارتها قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين سائق وآخر ومصرع أحدهما، على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهم بقيادة سيارته وأثناء ذلك قام المتوفى بالإمساك به من جانب السيارة لمواصلة التعدى عليه.

وتابعت التحريات أنه أثناء الواقعة قام المتهم بالانطلاق بسيارته مع استمرار تشبث المجنى عليه بجانب السيارة إلى أن سقط أسفل إطارات السيارة ودهسه المتهم وفر هاربا من موقع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

لحق بأبنائه .. مصرع الأب في انفجار أنبوبة غاز بشبين القناطر

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن وفاة الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما.

وفي وقت مسبق ؛ لقى شقيقين مصرعهما وأصيب والدهما في حريق شب بمخزن أثاث مكتبى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية ، وانتقلت قوات الاطفاء والحماية المدنية وتم نقل الجثتان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، فيما تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحادث ووجه الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث ونقل الجثتان للمستشفى والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم ةتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق ومصرع أولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما تم استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن عليهما وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما شهدت منطقة شبين القناطر وبالتحديد بجوار تل اليهودية حادث انفجار أنبوبة، مما أسفر عنه نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة الانفجار، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.