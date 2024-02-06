الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"شباب الصحفيين" تهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى الاسراء والمعراج

هيثم طوالة
هيثم طوالة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي جبر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أسري به ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى، سائلين المولى عز وجل في هذه المناسبة العطرة أن  يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها وينعم علينا دائما بمزيد من الرخاء و الأمن والاستقرار.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم الثلاثاء: "نستلهم من معجزة الإسراء والمعراج الاجتهاد والصبر وبذل الجهد وحسن التوكل على الله والقيم وعدم الاستسلام للتحديات والتي تتجلى فيها أسمي مقومات التضحية والفداء".

وأضاف طوالة: "نحن نجدد في هذه المناسبة الدينية العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن والوقوف صفا واحدا مع القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس السيسي حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه"

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