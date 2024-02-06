لحق بأبنائه .. مصرع أب في انفجار أنبوبة غاز بشبين القناطر

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن وفاة الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما.

لحق بأبنائه .. مصرع الأب في انفجار أنبوبة غاز بشبين القناطر

وفي وقت مسبق ؛ لقى شقيقين مصرعهما وأصيب والدهما في حريق شب بمخزن أثاث مكتبى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية ، وانتقلت قوات الاطفاء والحماية المدنية وتم نقل الجثتان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، فيما تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحادث ووجه الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث ونقل الجثتان للمستشفى والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم ةتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق ومصرع أولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما تم استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن عليهما وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما شهدت منطقة شبين القناطر وبالتحديد بجوار تل اليهودية حادث انفجار أنبوبة، مما أسفر عنه نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة الانفجار، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.