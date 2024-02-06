الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يزن النعيمات يقود تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية

منتخب الأردن
منتخب الأردن

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، عن التشكيل الأساسي الذي سيلعب به أمام كوريا الجنوبية.

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سون يقود هجوم كوريا الجنوبية أمام الأردن

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني أمام نظيره الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

وتقرر انطلاق مباراة كوريا الجنوبية أمام الأردن في الخامسة من مساء اليوم، فقد استطاع منتخب الأردن التأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة 1/0 في الدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية الفوز أمام منتخب أستراليا بنتيجة 2/1 في الدور ربع النهائي، ليتأهل للدور ذاته.

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