سون يقود هجوم كوريا الجنوبية أمام الأردن

كشف الجهاز الفني للمنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، عن تشكيل مواجهة الأردن الرسمي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة كوريا الجنوبية أمام الأردن في الخامسة من مساء اليوم.

ونجح منتخب الأردن في التأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة 1/0 في الدور ربع النهائي.

فيما جقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز أمام منتخب أستراليا بنتيجة 2/1 في الدور ربع النهائي، ليتأهل للدور ذاته.

تشكيل كوريا أمام الأردن

حراسة المرمى: تشو هيون وو.

خط الدفاع: تاي هوان كيم - سيونج هيون جيونج - يونج جوون كيم - يونج وو سيؤول.

خط الوسط: إن بيوم هوانج - يونج وو بارك - جاي سونج لي.

خط الهجوم: هيونج مين سون - هي تشان هوانج - كانج ان لي.