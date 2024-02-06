فيوتشر يحدد موعد الرد على رحيل حسام حسن

رفض هيثم عرابي الرئيس التنفيذى لنادي مودرن فيوتشر، التعلق على أنباء تولي حسام حسن المدير الفني للفريق قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق روي فيتوريا.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الفريق متواجد حاليا في معسكره بالإسكندرية، ولا يتواجد به حسام حسن المدير الفني للفريق.

واضاف عرابي ان إدارة النادي لن تعلق على هذه الأنباء بشكل رسمي حتى موعد مران الفريق المحدد له الخامسة مساءً، في انتظار تواجد المدرب أو غيابه عن التدريبات.

وكان اتحاد الكرة قد قرر التعاقد مع مدرب أجنبي خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يتراجع في الساعات الماضية، مفضلا اختيار مدرب وطني لقيادة الفراعنة.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X أمس قال فيها: "حسام حسن الأقرب لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

رحيل فيتوريا بعد سقوط المنتخب في كوت ديفوار

وكان اتحاد الكرة قد أنهى تعاقده مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق على خلفية نتائج المنتخب السيئة في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.