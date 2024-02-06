الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قومى المرأة يكشف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان من 2019 وحتى 2023

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، أعد المجلس القومى للمرأة "انفوجراف" يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023.

 

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وكشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى :

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6,033 نشاط

-  الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصل توعوي مع
(62,118,497 سيدة/ 36,103,223 رجل/ 10,412,028 طفل)

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78,787,975 وصول لعدد (48,729,439 سيدات / 30,058,536 رجال)

- قوافل توعوية وطبية 18,608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488

- بلاغات خط المشورة  2.214

 

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