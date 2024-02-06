رمضان ساخن ينتظر المصريين.. هل تختفي موائد الرحمن بعد جنون أسعار اللحوم؟

تعد موائد الرحمن من أهم عادات المصريين التى تطورت تاريخيًا فى شهر رمضان، من خلال اقامتها في الطرق والساحات وأمام المنازل لإفطارالغرباء وعابرى السبيل والفقراء، أو ممن تتطلب أعمالهم بقاءهم خارج منازلهم فى وقت الإفطار.

ويتهافت الأشخاص الراغبين في أخذ ثواب إفطار صائم، على عمل موائد الرحمن كل عام خلال شهر رمضان، ويتسارعوا من أجل جلب المواطنين على الموائد.

وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الفقترة الحالية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل تختفي موائد الرحمن بعد جنون أسعار اللحوم؟، حيث تعتمد موائد الرحمن في مصر على اللحوم والدواجن بشكل كبير.

واستقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الثلاثاء 6 فبراير في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 300- 370 جنيهًا، والضأن بين 300- 380 جنيها، والجملي 300- 350 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الضأن

- سعر كيلو اللحم الضأن تراوح بين 300 لـ 380 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي

- سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم المفروم

- سعر اللحم المفروم العادى تراوح بين 340 لـ 370 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم البتلو

- سعر كيلو اللحم البتلو تراوح بين 380 لـ 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم

- سعر اللحوم الريش الضاني سجل بين 380 لـ 420 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحم المفروم البلدي تراوح بين 240 لـ 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي تراوح اليوم بين 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق المستورد فسجل نحو 110 جنيهات للكيلو.

- سعر اللحم البرازيلى البقري اليوم ما بين 210 لـ 250 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندى ما بين لـ 190 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز سجل نحو 230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر سجل نحو 230 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن في مصر لليوم الثالث على التوالي بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدي المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و106 جنيهات للمستهلكين.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 91 و93 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية، ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 100 إلي 105 جنيهات حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.