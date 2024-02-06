رمضان ساخن ينتظر المصريين.. أسعار اللحوم مولعة في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تزداد تساؤلات المواطنين حول مستجدات أسعار اللحوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل وخلال شهر رمضان.

ومن المعتاد لدى المصريين في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، تواجد أي من أنواع اللحوم، ولكن في ظل ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ المواطنون يشعرون بالقلق من استمرار هذه الارتفاعات حتى الشهر الكريم.

وأثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والمستوردة؛ ووصول كيلو اللحوم بين 300 و400 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا بين المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واستقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الثلاثاء 6 فبراير في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 300- 370 جنيهًا، والضأن بين 300- 380 جنيها، والجملي 300- 350 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الضأن

- سعر كيلو اللحم الضأن تراوح بين 300 لـ 380 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي

- سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم المفروم

- سعر اللحم المفروم العادى تراوح بين 340 لـ 370 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم البتلو

- سعر كيلو اللحم البتلو تراوح بين 380 لـ 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم

- سعر اللحوم الريش الضاني سجل بين 380 لـ 420 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحم المفروم البلدي تراوح بين 240 لـ 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي تراوح اليوم بين 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق المستورد فسجل نحو 110 جنيهات للكيلو.

- سعر اللحم البرازيلى البقري اليوم ما بين 210 لـ 250 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندى ما بين لـ 190 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز سجل نحو 230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر سجل نحو 230 جنيهًا.

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم قبل شهر رمضان

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً إلى أن سعر اللحوم للمستهلكين في المناطق الشعبية يتراوح من 320 إلى 350 جنيهًا وأسعار اللحوم في المناطق الراقية تتراوح من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وقال البرلماني، فى طلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توقعات من مسئولى اللحوم بالغرف التجارية بارتفاع أسعار اللحوم قبل شهر رمضان المقبل لتتراوح من 350 إلى 400 جنيه في المناطق الشعبية، مطالباً من الحكومة الإسراع في وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الأسعار الكبيرة فى اللحوم الحمراء مع إعادة إحياء مشروع البتلو.