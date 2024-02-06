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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر والإعلان خلال ساعات

حسام حسن
حسام حسن

توصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لاتفاق نهائي من حسام حسن لتولي مهمة القيادة الفنية لـ منتخب مصر خلفًا لمدرب روي فيتوريا الذي رحل قبل أيام.

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أمير عزمي مجاهد: حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر

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اتحاد الكرة يستقر على هوية مدرب منتخب مصر الجديد

وترددت أنباء عن عقد وزير الرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع اليوم مع حسام حسن قبل إعلان توليه تدريب منتخب مصر بشكل رسمي.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X أمس قال فيها: "حسام حسن الأقرب لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

رحيل فيتوريا بعد سقوط المنتخب في كوت ديفوار

وكان اتحاد الكرة قد أنهى تعاقده مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق على خلفية نتائج المنتخب السيئة في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

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