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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي والطلائع في كأس الرابطة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

كشف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، والتي تجمع بينهما بعد قليل في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

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تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش:


في حراسة المرمى: محمود جاد.
في خط الدفاع: عمرو سعداوي وأحمد منصور وباهر المحمدي وكريم العراقي.
في خط الوسط: معتز بن منير ومحمود حمادة وعمرو موسى .
في خط الهجوم: سمير فكري وميدو جابر ومحمد الشامي .
على الجانب الآخر، كشف عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل الفريق العسكري لمباراة المصري استعدادا لمباراة كأس الرابطة.
 

تشكيل طلائع الجيش لمباراة المصري:
 

في حراسة المرمى: محمد شعبان.
في الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.
في خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – حميد ماو.
في الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى ديوارا.
 

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