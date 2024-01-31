المصري البورسعيدي يضم معتز زدام قادما من الترجي التونسي

أعلن نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، ضم اللاعب التونسي معتز زدام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من الترجي التونسي.

نشر الحساب الرسمي لنادي المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نسر جديد من نسور قرطاج ينضم إلى نسورنا الخضر، رحبوا معنا بنجمنا الجديد الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي.

معتز زدام



ويعتبر معتز زدام هو ثالث الصفقات الشتوية المعلن عنها بشكل رسمي من المصري بعد ضم كل من، صلاح محسن لمدة 3 مواسم ونصف عقب فسخ تعاقده مع الأهلي، وحسين فيصل لمدة 3 مواسم قادمًا من سموحة.



بينما وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي في صفقة بيع نهائي، وإعارة فرانك إيتوجا إلى الجونة وحسام جريشة إلى سموحة.

صفقات المصري في الميركاتو الشتوي

التونسي معتز زدام، قادمًا من الترجي التونسي.

صلاح محسن، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

حسين فيصل، قادمًا من سموحة.