أنشطة متنوعة ومكتبات مفتوحة بمدارس الإسكندرية

شهدت مديرية تعليم الاسكندرية حالة من النشاط الفنى و الثقافى و الاجتماعى المكثف خلال أجازة نصف السنة الحالية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل كافة الأنشطة التربوية و فتح مكتبات المدارس خلال إجازة نصف العام.

كشف الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ،عن قيام الإدارات التعليمية بتفعيل كل الأنشطة التربوية (اجتماعي، ثقافي، رياضي، فني، موسيقي، مسرحي ، نفسي) وعمل معسكرات للأنشطة المختلفة وندوات للتوعية.

وفى سياق متصل قام توجيه عام المكتبات فريق العمل بتنفيذ معسكر (اقرأ) بجميع الإدارات التعليمية ، وذلك لغرس وتعزيز وتنمية حب القراءة لكونها تفتح الباب لخوض المغامرات وتعلم أشياء جديدة وتحتوى مجموعة كاملة متكاملة من بناء المهارات اللغوية الرئيسة، ولذلك تفتح المكتبات المدرسية بمحافظة الإسكندرية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات طوال فترة إجازة نصف العام من خلال معسكر أقرأ المنفذ بجميع الإدارات التعليمية، لتنمية القدرات والمهارات الثقافية وتنمية ثرواتهم اللغوية.

وتعلم الطلاب أشياء جديدة، لتنمية القدرات والمهارات الثقافية والعقلية والإبداعية لأبنائنا الطلاب وبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبتكر مواكب للتكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030.